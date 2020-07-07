الامارات | صيانة أرضية ملعب بني ياس للمرة الثانية خلال 7 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة أرضية ملعب بني ياس للمرة الثانية خلال 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، أول من أمس، بدء أعمال الصيانة لأرضية ملعب استاد الشامخة، لاستبدالها كلياً للمرة الثانية في غضون سبعة أشهر فقط، من أجل معالجتها بشكل جذري، بعد أن كان قد شهدت تغيراً في شهر يناير الماضي، كعلاج إسعافي، عقب موجة من الانتقادات التي طالت الأرضية.

وقال نادي بني ياس، في بيان عبر «تويتر»، مرفقاً بصور للاستاد: «أرضية الملعب الرئيس في استاد الشامخة.. من جديد تبدأ بها عمليات الصيانة والتحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2020-2021».

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وكانت أرضية الملعب تعرضت لانتقادات، خلال الموسم الماضي، إذ قال مدرب فريق حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم»: «من الصعب أن تلعب كرة قدم على مثل هذه الأرضية، التي لا تصلح لكرة القدم». كما انضم لاعب فريق الجزيرة، الدولي عمر عبدالرحمن، لقائمة منتقدي أرضية الملعب.

وأمام بني ياس فترة كافية لتجهيز الملعب، قبل افتتاح الموسم الجديد، الذي ينطلق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، ما يمنح الشركة المنفذة فرصة جيدة لعلاج أصل الأزمة، التي تسببت في تدهور حالة العشب، خلال الموسم، على الرغم من الرعاية التي تجدها الأرضية من إدارة الاستاد على مدار اليوم.

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