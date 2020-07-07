الامارات | عمر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد ضمن التشكيلة المثالية لأبطال آسيا 2017

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد ضمن التشكيلة المثالية لأبطال آسيا 2017 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختير النجمان عمر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد ضمن التشكيلة المثالية للاعبي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في موسم 2017، على ضوء الاستفتاء الجماهيري الذي أطلقه الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي على مدار الشهر الماضي.

وضمت التشكيلة التي وقع عليها الاختيار وفقاً لتصويت الجمهور: عبدالله المعيوف حارس الهلال السعودي، وفي خط الدفاع إسماعيل أحمد لاعب العين، وأسامة هوساوي لاعب الهلال، وكل منهما في مركز قلب الدفاع، بالإضافة إلى الظهيرين تومواكي ماكينو، وريوتا موريواكي من نادي أوروا ريد دايموندز الياباني، وفي خط الوسط ضمت التشكيلة الثلاثي عمر عبدالرحمن لاعب الجزيرة حالياً والعين «سابقاً»، وسالم الدوسري وكارلوس إدواردو لاعبي الهلال، فيما ضمت تشكيلة الهجوم عمر خريبين نجم الهلال السعودي، ومهدي تاريمي لاعب بيرسبوليس، وكافيه رضائي لاعب الاستقلال.

ويأتي اختيار عمر عبدالرحمن للعام الثاني على التوالي، بعد أن تم اختياره كأفضل لاعب في آسيا عام 2016، وأبرز عناصر التشكيلة المثالية في العام نفسه.

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