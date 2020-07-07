الامارات | «المسابقات» تقترح 11 سبتمبر موعداً لتصفيات الكأس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترحت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس عن بُعْد، برئاسة أحمد بن درويش، موعداً مبدئياً لانطلاق التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، اعتباراً من 11 سبتمبر المقبل، يعقبها انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى. وقالت، في بيانها، إنها «اعتمدت نظام مسابقات المراحل السنية للشباب والناشئين والأشبال، سواء للدوري أو الكأس، وتوزيع الأندية المشاركة على المجموعات، على أن تتم مناقشة واعتماد التعميم السنوي لمسابقات المراحل السنية، بشكلها النهائي ومواعيد بدء موسمها ونهايته، والتعديلات المقترحة على اللوائح، خلال الاجتماع المقبل للجنة، والمقرر نهاية الأسبوع الجاري». حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة سيف المنصوري، والأعضاء: محمد الحتاوي، وجمعة العبدولي، ويحيى المطروشي، ومدير إدارة المسابقات أيمن هارون. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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