شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسائر تتجه نية مسؤول في أحد الاتحادات الفردية إلى عدم الترشح في الانتخابات الجديدة، مدعياً أن شركاته وأعماله الخاصة قد تعرضت لخسائر ماديه كبيرة خلال فترة عمله في المجال الرياضي. ضغوط يمارس عدد كبير من رياضيي لعبة فردية ضغوطاً Advertisements على شخصية كبيرة للترشح لخوض الانتخابات على منصب الرئيس، إذ طلب هذا المسؤول بعض الوقت للتفكير. اقتراح اقترح وكيل لاعبين بحريني يعيش في البرازيل، على عدد من أندية الدولة، سفر فنيين إلى بلاد السامبا، لمتابعة بعض اللاعبين والتعاقد معهم من هناك بأسعار تقل بكثير عن المبالغ التي يدفعونها لهم من هنا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رمسة ملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.