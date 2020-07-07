شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك: إنشاء استاد النادي العالمي وفرع النادي الجديد فوراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة الزمالك عن بدء التنفيذ في استاد النادي في 6 أكتوبر. وقال أحمد جمال مقدم البرامج بالقناة: «تم عرض التصميم النهائي لاستاد الزمالك اليوم على مجلس إدارة النادي والتنفيذ سيبدأ فيه فوراً». وقال مرتضى منصور رئيس النادي عبر فيسبوك: «تعرض قناة الزمالك الليلة أضخم مشروع في تاريخ أنديه مصر الذي يتضمن فرع النادي الجديد بمدينة ٦ أكتوبر واستاد الزمالك العالمي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة الزمالك: إنشاء استاد النادي العالمي وفرع النادي الجديد فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.