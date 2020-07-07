شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع أندية القسم الثالث بجنوب الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في ضوء اهتمام اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بإجراء حوار مع أندية القسم الثالث، اجتمع اليوم الاثنين، الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية، مع أندية الدرجة الثالثة بجنوب الصعيد «أسوان والأقصر وقنا».

وحضر اللقاء الذي أقيم بنادي المدينة المنورة، 12 رئيس نادي هم، محمد عوض حسونة رئيس نادي أبوالريش، حمدي بودة رئيس نادي كيما أسوان، طارق سليم رئيس تحرير أسوان، عصام صبري رئيس نادي وادي النيل بأسوان، محمود حسن رئيس نادي أدفو، محمود مدني رئيس نادي تعدين أسوان، حجازي رحمي نادي الأقصر، محمد طلعت رئيس نادي المدينة المنورة، عرفات أمين رئيس نادي الزهراء بالأقصر، محمود عبدالواحد رئيس نادي سبت أسنا، مؤمن عبدالعظيم رئيس نادي قنا، ويوسف خريس رئيس نادي فقط.

وتناول الاجتماع المقترحات الخاصة بتعديل لائحة النظام الأساسي، وتطوير المسابقات وعرض رؤساء الأندية المشاكل التي تواجههم، ووعد الدكتور جمال محمد على بعرض كل الآراء والمقترحات والمشاكل على اللجنة الخماسية.

ويلتقي الدكتور جمال محمد على غدا الثلاثاء، مع أندية الدرجة الثالثة بوسط الصعيد، لاستكمال مناقشات اللجنة مع أندية الدرجة الثالثة التي بدأت الأسبوع الماضي مع أندية القاهرة والفيوم والجيزة وبني سويف.