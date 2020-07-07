شكرا لقرائتكم سفير مصر بالكاميرون: الجماهير هنا تترقب بشغف مباراتي الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتابع المليجي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي سيف زاهر، اليوم الاثنين، أن الكاميرون جاهزة لاستقبال نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، قائلا: "رئيس الاتحاد الكاميروني أبلغني بجاهزية الدولة لاستقبال مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال"
وأضاف سفير مصر بالكاميرون، أن الكاف حدد 10 آلاف مشجع لكل مباراة من مباراتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، موضحا أن هذا القرار محل دراسة بالكاميرون لتأمين الجماهير.
وأردف السفير المصري، أن الأهلي والزمالك لم يتواصلا معه بشأن معسكريهما في الكاميرون حتى الآن، موضحا أن السفارة المصرية بالكاميرون على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم لقطبي الكرة المصرية بالكاميرون.
وأكد المليجي أن الكاف لم يخطر الكاميرون حتى الآن بموعد مباراتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا قائلا: "اتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا"
واختتم سفير مصر بالكاميرون، أن الجماهير الكاميرونية تعرف قيمة وحجم وتاريخ الأهلي والزمالك في القارة السمراء، وتترقب بشغف مباراتي نصف النهائي.
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