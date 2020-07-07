شكرا لقرائتكم سفير مصر بالكاميرون: الجماهير هنا تترقب بشغف مباراتي الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع المليجي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، مع الإعلامي سيف زاهر، اليوم الاثنين، أن الكاميرون جاهزة لاستقبال نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، قائلا: "رئيس الاتحاد الكاميروني أبلغني بجاهزية الدولة لاستقبال مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال"

وأضاف سفير مصر بالكاميرون، أن الكاف حدد 10 آلاف مشجع لكل مباراة من مباراتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، موضحا أن هذا القرار محل دراسة بالكاميرون لتأمين الجماهير.

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