شكرا لقرائتكم تامر النحاس يكشف مصير مروان محسن وموقف رجب بكار من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن مروان محسن هو الأفضل في مركزه بمصر، وقال النحاس خلال تصريحات تلفزيونية: "مروان محسن الأفضل في مركزه بمصر شاء من شاء وأبى من ابى خصوصا وأن كل مدربي مصر والأهلي يمنحونه الثقة والمشاركة".

وأكمل: "إن جدت رغبة لدى الأهلي بعدم التجديد له سيكون فكره نحو الاحتراف في تركيا او الخليج لانه صعب يلعب في مكان أخر بمصر إلا الأهلي".

وأتم: "لكن بعد تجديد فايلر فالأمور مستقرة بالنسبة لتجديد العقد".