شكرا لقرائتكم تامر النحاس يكشف مصير مروان محسن وموقف رجب بكار من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن مروان محسن هو الأفضل في مركزه بمصر، وقال النحاس خلال تصريحات تلفزيونية: "مروان محسن الأفضل في مركزه بمصر شاء من شاء وأبى من ابى خصوصا وأن كل مدربي مصر والأهلي يمنحونه الثقة والمشاركة".
وأكمل: "إن جدت رغبة لدى الأهلي بعدم التجديد له سيكون فكره نحو الاحتراف في تركيا او الخليج لانه صعب يلعب في مكان أخر بمصر إلا الأهلي".
وأتم: "لكن بعد تجديد فايلر فالأمور مستقرة بالنسبة لتجديد العقد".
وكشف تامر النحاس وكيل رجب بكار لاعب بيراميدز عن موقف الاخير من الانضمام إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة.
أوضح النحاس ، أنه من الصعب اعلان انضمام رجب بكار حاليا إلى الأهلي أو الزمالك لكن الناديين أبديا رغبتهما في ضمه خلال آخر موسمين.
وتابع أن توقيع رجب بكار على ورقة رغبة للانضمام إلى الزمالك هو نصف الحقيقة لان الزمالك يريد ضمه لكن الحديث عن انضمام لاعب إلى ناد قبل حسم التعاقد رسميا أمر شديد الخطورة.
ولفت إلى أن هناك فراغ اعلامي مؤخراً دفع البعض لكتابة أنباء غير صحيحة منها قيادة ايهاب جلال تدريب بيراميدز رغم أنه متعاقد مع المقاصة ورغم أن بيراميدز لديه مدير فني بالفعل حاليا.
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