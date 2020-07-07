شكرا لقرائتكم محمد فاروق: الزمالك يسعى لتجديد عقد أوباما وساسى ويرفض رحيل بن شرقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فاروق نجم الأهلى السابق، أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك سيعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق وفرجانى ساسى لمناقشة تجديد عقدهما مع الأبيض.

وأضاف محمد فاروق، أن مسئولى الزمالك فى مفاوضات جادة مع التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق والمتواجد فى بلاده حالياً، لحسم تمديد عقدة الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وكشف محمد فاروق أن الزمالك جدد رفضه رحيل المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض الأوروبية والخليجية من أندية ترغب فى التعاقد مع اللاعب الذى انضم للزمالك الصيف الماضى، من الهلال السعودي.

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ومن أبرز هذه الأندية بحسب تقارير صحفية مختلفة ستاندرليج من بلجيكا ونيس وستراسبورج فى فرنسا وطرابوزن سبور وغازى عنتاب فى تركيان، وعرض آخر من أولمبياكوس اليونانى بطل الدورى الموسم الجارى.

وجاء رفض الزمالك لرحيل بن شرقى كونه المحترف الأهم فى الفريق، بجانب حلم الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا الموسم الجارى والغائب عن القلعة البيضاء منذ 17 عاما، حيث يجيد اللعب فى أكثر من مركز بخط الهجوم ومساهمته فى حصد السوبر الأفريقى الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ عام 2003، وكأس مصر، والسوبر المصري.