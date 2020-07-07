شكرا لقرائتكم محمد فاروق: دونجا عرض التنازل عن مستحقاته من أجل الرحيل إلى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فاروق نجم الأهلى السابق، أن نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز رفع شعار التضحية فى الوقت الحالى للانضمام إلى الزمالك خلال الموسم المقبل.
وأوضح محمد فاروق، أن دونجا أكد لمسئولى بيراميدز استعداده التام للتنازل عن كل الأمور المالية له، لرؤيته أن الزمالك هو الخطوة الأنسب له فى الموسم المقبل.
كما أبدى دونجا، مرونة كبيرة مع مسئولى الزمالك بالحصول على قيمة مالية أقل مما كان يتقاضاها مع بيراميدز.
واقترب نادي الزمالك من حسم صفقة نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الكروي بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات القادمة لتدعيم خط وسط القلعة البيضاء، وسط دعوات من جانب المتخصصين بضرورة البحث عن لاعب يدعم دائرة الأبيض، في ظل عدم جاهزية سوى الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد نجمي منتخبي تونس ومصر على التوالي.
ويحظى نبيل دونجا بثقة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي منح الإدارة برئاسة مرتضى منصور الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب الدولي الشاب وهو ما جعله صفقة منتظرة في ظل التكهنات والتقارير، التي تؤكد اقتراب اللاعب من قلعة جامعة الدول العربية بشكل كبير.
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