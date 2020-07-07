شكرا لقرائتكم حلمى طولان يسعى لتحديد المباريات الودية استعدادا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الجهاز الفنى لنادى إنبى بقيادة حلمى طولان، تحديد المباريات الودية التى ينوى الفريق خوضها فى الفترة المقبلة، انتظارا للتحدث مع اتحاد الكرة حول الضوابط المختلفة لإقامة مباريات ودية ضمن الاستعدادات التى يجريها الفريق البترولى لعودة منافسات الدورى الممتاز، يوم 7 من شهر أغسطس المقبل.

ويخوض إنبى تدريباته خلال الفترة الجارية، على ملعبه على فترتين بعد الحصول على راحة سلبية أمس، الأحد، حيث يسعى الجهاز الفنى لرفع اللياقة البدنية للاعبين خلال المرحلة الجارية قبل بدء مرحلة خوض المباريات الودية لتجهيز الفريق من الناحية الفنية للمباريات الرسمية التى سيشهدها الشهر المقبل.

فيما تلقت إدارة النادى الأهلى عرضاً من نظيرتها فى انبى لتجديد استعارة محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار للفريق البترولى حتى نهاية الموسم لمدة موسم إضافي، بعد إعلان حلمى طولان المدير الفنى لانبى رغبته فى بقاء اللاعب نظراً للحاجة الشديدة لخدماته، وقدم محمد شريف مستوى استثنائى مع انبى هذا الموسم قبل توقف المسابقات فى مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، فى الوقت الذى يتحفظ الأهلى حتى الأن على تجديد استعارة محمد شريف فى ظل رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى استعادة الجناح الشاب لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد.

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فى الوقت الذى استقر فايلر المدير الفنى للأهلى بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).