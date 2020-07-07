شكرا لقرائتكم الإعلان المبكر عن قائمة اللاعبين أبرز التغييرات المنتظرة في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد بطولة الدورى المصرى الممتاز، عدة تغييرات فور عودة استئناف المنافسات المقرر لها 7 أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة توقف طويلة وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضى، والذى تعطل فيه المجال الرياضى فى جميع أنحاء العالم والعديد من المجالات الأخرى بسبب انتشار فيرس كورونا.

ومن ضمن التغيرات التى ستشهدها المباريات المتبقية من مسابقة الدورى بالموسم الحالى 2019 / 2020، هو اضطرار الفرق للإعلان المبكر عن قوائمها والكشف عن أوراقها من اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، وذلك بسبب إجراء هؤلاء اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى المسحة الطبية التى اشترطها اتحاد الكرة قبل كل مباراة، الأمر الذى سيدفع كل جهاز فنى لتحديد قائمته مبكرًا لخضوعها للمسحة، مع استبعاد اللاعبين الأخرون، حيث سيتم تقليص عدد الأفراد الذين سيخضعون للمسحة قبل كل مباراة، من أجل تقليل النفقات.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كافٍ لن تقام المباراة فى موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق، وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أى مباراة بـ6 ساعات على الأقل، وتعتبر هذه الحالة هى الوحيدة التى سيتم فيها إلغاء المباراة فوراً.

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وقرر مسئولو اتحاد الكرة، تقليص عدد الأفراد الذين سيخضعون لإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية، مع عودة منافسات بطولة الدورى الممتاز، بحيث تقتصر المسحات على اللاعبين المتواجدين بالقائمة التى سيعلن عنها كل فريق، وأفراد الجهاز الفنى والإدارى.

وبدأ اتحاد الكرة فى تنفيذ تلك الخطة مع إجراء المسحة الثالثة للفرق، حيث تقرر أن يعود عدد الخاضعين للمسحة 40 فردا فقط بدلاً من 50، وهو ما تم تطبيقه على فريق وادى دجلة الذى أجرى المسحة الثالثة أمس الأحد.