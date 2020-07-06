الامارات | لجنة الاستئناف تلغي عقوبات إنضباطية بحق نادي خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستئناف تلغي عقوبات إنضباطية بحق نادي خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة خلال اجتماعها، أمس، بنظام الإتصال المرئي عن بعد، برئاسة المستشار عادل الجنيبي، قبول الدعوى المقدمة من نادي خورفكان، وإلغاء القرار الصادر ضده من قبل لجنة الانضباط، والقاضي بإلزامه دفع مبلغ 200 ألف درهم، بواقع 100 ألف درهم لكل مخالفة، بعد إنهاء النادي عقد اللاعبين عيسى سعيد، وماجد المسماري. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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