شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يتخطى عقبة إيفرتون بهدف «أبيض» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق توتنهام فوزًا صعبًا على ضيفه إيفرتون بهدف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
تبادل الفريقين السيطرة على أحداث اللقاء ولم يستطيع أي فريق منهم فرض أسلوب لعبه على الفريق الآخر، حتى أن هدف المباراة الوحيد أحرزه مايكل كين مدافع إيفرتون في مرماه في الدقيقة 24، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-0.
بتلك النتيجة قفز توتنهام من المركز العاشر إلى الثامن برصيد 48 نقطة، فيما بقى إيفرتون في نفس مركزه الحادي عشر برصيد 44 نقطة.
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