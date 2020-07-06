شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: فايلر يجري مسحة كورونا الأربعاء ويقود التدريبات الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى وصل إلى القاهرة مساء اليوم وتم التواصل معه من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بعودته استعدادا لقيادة تدريبات الفريق واستكمال المشوارين المحلي والإفريقي.

أضاف عبدالحفيظ :«فايلر سيجري مسحة كورونا بعد غدٍ الأربعاء من أجل الاطمئنان على سلامته كما حدث مع جميع افراد الجهاز الفني والإداري والعاملين وكذلك لاعبي الفريق مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل لاتمام هذا الأمر من أجل الاطمئنان على سلامته».

وأوضح مدير الكرة أن فايلر سيبدأ في قيادة تدريبات فريق الكرة فور ظهور نتيجة المسحة التي سيخضع لها وذلك من أجل الاطمئنان على سلامته وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.