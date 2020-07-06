شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الكرة المصرية أمام الشمال الأفريقي في مواجهات الملعب المحايد (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اقامة الدور نصف النهائي لرابطة دوري أبطال أفريقيا بواقع مباراة واحدة تجمع كل فريقين في ملعب محايد لم يتم الاستقرار عليه بعد، وليس بنظام الذهاب والاياب ويواجه الأهلي فريق الوداد البيضاوي المغربي، في حين يلاقي الزمالك الرجاء المغربي في نصف نهائي مصري مغربي خالص.



التقرير التالي نستعرض من خلاله جميع المواجهات التي جمعت الكرة المصرية بأندية ومنتخبات الشمال الأفريقي (المغرب، تونس، الجزائر) على ملاعب محايدة، وذلك على مستوى الأندية والمنتخبات الأولى، أفريقياً وعربياً.



أولاً.. المغرب

على مستوى المنتخبات خسر المنتخب المصري مباراته أمام نظيره المغربي في تركيا بهدف دون رد، خلال منافسات بطولة ألعاب البحر المتوسط عام 1971.

ويشهد التاسع من مارس من عام 1976 على خسارة جديدة لمنتخب مصر أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في الأراضي الاثيوبية حيث منافسات أمم أفريقيا.

ويحسم التعادل السلبي مواجهة مصر والمغرب بدورة ألعاب البحر المتوسط في عام 1979 بيوغوسلافيا، وبهدفين نظيفين يحسم أسود الأطلس مواجهة الفراعنة في أمم أفريقيا نسخة 1980 بنيجيريا.

وينجح المنتخب المصري في تحقيق فوزه الوحيد على المستوى الرسمي في مواجهة نظيره المغربي في أرض محايد في نسخة 2017 لامم أفريقيا بالجابون بهدف متأخر لمحمود كهربا.

أما على مستوى الأندية فخسر المقاولون بهدف نظيف المباراة النهائية للبطولة العربية لأبطال الكؤوس عام 1991 بدبي أمام نظيره أوليمبيك خريبكة، قبل أن يخسر ذئاب الجبل في جدة مباراتين في نسخة 1992 أمام كل من أولمبيك البيضاوي والوداد.

ثانياً.. تونس

على مستوى الأندية بالنسبة للمنافسات الأفريقية، تقابل الأهلي أمام النجم الساحلي في أديس أبابا على لقب سوبر 2007 وحسم الفريق المصري اللقب اثر ركلات الترجيح بعد سيطرة التعادل السلبي على النتيجة، كما تُوج الزمالك بسوبر 2020 على حساب الترجي التونسي بقطر بعد الفوز بنتيجة 3/1، ولم يتقابلا عربياً في ملاعب محايدة.

أما على مستوى المنتخب الأول في البطولات الرسمية فواجه الفراعنة نسور قرطاج في البطولة العربية بالأردن عام 1988 وفاز منتخبنا بهدف نظيف، وفي نسخة 2000 من أمم أفريقيا بغانا ونيحيريا فاز التوانسة بهدف نظيف، في حين تغلب المصريون بهدف دون رد في لقاء أمم أفريقيا 2002 بمالي.



ثالثاً.. الجزائر

على مستوى الأندية، خاض الترسانة بطولة الأندية العربية عام 1987 بالسعودية، وواجه شبيبة القبائل مرتين تعادل سلبياً في الأولى وخسر الثانية بهدفين مقابل هدف، وفي نسخة 1989 للبطولة العربية خسر الزمالك بهدفين أمام شباب بلكورت، بينما فاز المحلة بهدف نظيف على عين ملحة في نسخة 1995 للمسابقة الاقليمية بتونس، كما حسم الأهلي لقائه أمام مولودية نفط وهران بهدفين في النخبة العربية بتونس عام 1998.

لقب سوبر 2007 وحسم الفريق المصري اللقب اثر ركلات الترجيح بعد سيطرة التعادل السلبي على النتيجة، كما تُوج الزمالك بسوبر 2020 على حساب الترجي التونسي بقطر بعد الفوز بنتيجة 3/1، ولم يتقابلا عربياً في ملاعب محايدة.

Advertisements

أما على مستوى المنتخب الأول في البطولات الرسمية فواجه الفراعنة نسور قرطاج في البطولة العربية بالأردن عام 1988 وفاز منتخبنا بهدف نظيف، وفي نسخة 2000 من أمم أفريقيا بغانا ونيحيريا فاز التوانسة بهدف نظيف، في حين تغلب المصريون بهدف دون رد في لقاء أمم أفريقيا 2002 بمالي.



ثالثاً.. الجزائر

على مستوى الأندية، خاض الترسانة بطولة الأندية العربية عام 1987 بالسعودية، وواجه شبيبة القبائل مرتين تعادل سلبياً في الأولى وخسر الثانية بهدفين مقابل هدف، وفي نسخة 1989 للبطولة العربية خسر الزمالك بهدفين أمام شباب بلكورت، بينما فاز المحلة بهدف نظيف على عين ملحة في نسخة 1995 للمسابقة الاقليمية بتونس، كما حسم الأهلي لقائه أمام مولودية نفط وهران بهدفين في النخبة العربية بتونس عام 1998.

بالنسبة للمنتخب الأول، واجه المنتخب المصري نظيره الجزائري في أمم أفريقيا 1984 بكوت ديفوار وخسر بنتيجة 3-1، كما خسر الفراعنة بهدفين مقابل هدف لقاءه أمام منافسه في كان 2004 بتونس، وكانت الخسارة الأشهر في المباراة الفاصلة على تذكرة مونديال 2010 في السودان بهدف دون رد، بينما اكتسح المنتخب المصري محاربي الصحراء برباعية نظيفة بنصف نهائي الكان نسخة 2010 بأنجولا.