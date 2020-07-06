شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة مزدوجة لريبري في إيطاليا بعد إصابته وتعرض منزله للسرقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانك ريبري لاعب منتخب فرنسا لكرة القدم السابق على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت يوم الاثنين إنه تعرض لضربة مزدوجة بإصابته أثناء خوض مباراة مع فريقه فيورنتينا الإيطالي يوم الأحد واكتشاف سرقة منزله عقب المواجهة.

وخرج ريبري مصابا في الفوز 2-1 على مستضيفه بارما لينهي فيورنتينا مسيرة من خمس مباريات لم يذق فيها طعم الفوز.

لكن احتفال ريبري بهذا الانتصار لم يدم طويلا بعد أن اكتشف سرقة منزله بعد عودته من المواجهة.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 37 عاما مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لغرف المنزل وقد تبعثرت محتوياتها.

وكتب يقول: «فقدت زوجتي بعض حقائب اليد وبعض المجوهرات“.

وتابع: «زوجتي وأطفالي في أمان في ميونيخ لكن من الصعب أن أشعر بالأمان الآن».

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وأضاف في تعليقات قد تثير التكهنات بشأن مستقبله مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي: «أواصل اللعب والركض وراء الكرة لانها مهنتي وعشقي. لكن العشق وحده ليس كافيا فسلامة أسرتي تأتي في المقام الأول وهي أغلى من أي شيء آخر وسأتخذ قرارات من أجل سلامة أسرتي».