شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يصل القاهرة لاستكمال مهمته مع الأهلي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، لاستكمال مهمته مع الفريق، بعدما انتهاء فترة إجازته التي قضاها مع أسرته، وكان في استقباله سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية أخر مباراة في موسم 2020-2021.

سمير عدلي وفايلر