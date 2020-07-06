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شكرا لقرائتكم استادات تنعي الفريق محمد العصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نعت شركة "استادات القابضة" الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وافته المنية اليوم، وانتقل الفريق محمد العصار إلى جوار ربه اليوم بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، وبعد أيام من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى 26 يونيو من الشهر الماضى بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
وأكدت الشركة في بيانها، أنها تنعي بعظيم وبالغ الحزن والأسى اللواء العصار، أول من آمن بفكرة استادات في مصر، وتتقدم بخالص المواساة والعزاء لمجلس الوزراء، والقوات المسلحة المصرية التي فقدت بطلا عظيما من أبنائها المخلصين، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، داعين المولى أن يتغمده بوافر الرحمة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
استادات
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