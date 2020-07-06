شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل التدريبات استعدادا لاستئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الإسماعيلى مساء اليوم، تدريباته اليومية ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف منافسات بطولة الدورى العام .

وقد اشتمل المران الذى قاده الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى على عدد من الوحدات البدنية والفنية خاصة المتعلقة منها باللعب من لمسة واحدة والانتشار داخل الملعب ورقابة مفاتيح اللعب وكذلك تكثيف الضغط الهجومى وإنهاء الهجمات بالتسديد على المرمى.

وشهد المران تألق اللاعبين الشباب، وذلك فى إطار سعيهم لنيل ثقة الجهاز الفنى. واختتم المران بتقسيمة حماسية والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية وإصلاح الأخطاء.

فيما خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مرانهم الصباحى، وذلك ضمن قرار الجهاز الفنى برفع الحمل التدريبى تحضيرا لاستئناف المنافسات بشكل رسمى، وكان الفريق بعيدا عن التدريبات لما يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، وبدأ المران الصباحى بالجرى حول الملعب قبل أن يتطرق لتدريبات فنية شملت على اللعب من لمسة واحدة والانتشار داخل الملعب وكذلك انهاء الهجمات بالتسديد على المرمى من مسافات متوسطة وبعيدة.

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وفضل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تخصيص الجانب الأكبر من المران الصباحى على الوحدات البدنية الشاقة للاعبين وتنفيذ بعض التدريبات الخاصة بالأحمال والتى تستهدف استعادة جانب كبير من معدلات اللياقة البدنية لديهم والوصول بها لمستوياتها المثلى.

وتأجلت مسحة كورونا الثانية لفريق الإسماعيلى لتقام غدا الثلاثاء بدلا من اليوم الاثنين على حسب البروتوكول الطبى المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة وجميع الاندية استعداداً لعودة الدوري، وحرص النادى الاسماعيلى على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد قبل انطلاق تدريبات الدراويش عصر السبت الماضى وذلك من حيث تعقيم الكرات المستخدمة فى المران، وجميع الأدوات المستخدمة وكذلك تعقيم الملعب منعًا لانتقال العدوى، ويقوم الجهاز الطبى بمتابعة الحالة الصحية مع قياس درجة الحرارة لكل اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.