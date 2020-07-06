شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: اتفقنا مع أحد البنوك على طريقة سداد عضوية الزمالك بفرع أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن كواليس التحضير لبدء العمل في فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر وعملية تمويل الفندق.

وقال مرتضى منصور، في فيديو تم ثه على برنامج "زملكاوي" بقناة الزمالك: أنه تم الاتفاق مع البنوك المتعاقد معها النادي على توقيع بروتوكول تعاون ، بحيث نحدد قيمة عضوية لأول 5 آلاف عضوية بسعر معين، ثمفي المرحلة الثانية يتم فتح الاشتراك لـ5 آلاف عضو جديد بزيادة بنسبة 30% من عضوية المرحلة الأولى وكذلك تطبيق نفس القاعدة مع المرحلة الثالثة بحيث تزيد العضوية بنسبة 30% عن المرحلة الثانية.

فيما أكد أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن هناك فندق كبير سيتم تصميمه داخل فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر من أجل استضافة الفرق والمعسكرات الخاصة بالفرق بخلاف جانب استثماري، مشيرا إلى أن والعضويات سيتم تسديدها بالتعامل مع البنوك .