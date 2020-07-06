شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: اتفقنا مع أحد البنوك على طريقة سداد عضوية الزمالك بفرع أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن كواليس التحضير لبدء العمل في فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر وعملية تمويل الفندق.
وقال مرتضى منصور، في فيديو تم ثه على برنامج "زملكاوي" بقناة الزمالك: أنه تم الاتفاق مع البنوك المتعاقد معها النادي على توقيع بروتوكول تعاون ، بحيث نحدد قيمة عضوية لأول 5 آلاف عضوية بسعر معين، ثمفي المرحلة الثانية يتم فتح الاشتراك لـ5 آلاف عضو جديد بزيادة بنسبة 30% من عضوية المرحلة الأولى وكذلك تطبيق نفس القاعدة مع المرحلة الثالثة بحيث تزيد العضوية بنسبة 30% عن المرحلة الثانية.
فيما أكد أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن هناك فندق كبير سيتم تصميمه داخل فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر من أجل استضافة الفرق والمعسكرات الخاصة بالفرق بخلاف جانب استثماري، مشيرا إلى أن والعضويات سيتم تسديدها بالتعامل مع البنوك .
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