شكرا لقرائتكم عرض الماكيت الخاص بفرع أكتوبر والاستاد الجديد للزمالك على المجلس الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد جمال، مقدم البرامج بقناة الزمالك عرض الماكيت الخاص باستاد الزمالك الجديد على مجلس الإدارة تمهيدا لبدء العمل فيه.

وقال أحمد جمال، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قاة نادي الزمالك: كان هناك جلسة بين مجلس الزمالك والشركة المنفذة لفرع 6 أكتوبر لشرح الخريطة المقترحة لنظام العمل بالفرع الجديد.

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واستعرضت الشركة المنفذة لفرع الزمالك بفرع 6 أكتوبر ماكيت خاص بالمنشآت التي سيتم تصميمها من ملاعب لمختلف الألعاب وفندق ومناطق ترفيهية ومناطق اجتماعية وحدائق وصالات رياضية.

ونشرت قناة الزمالك جانب من الماكيت الخاص بفرع النادي الجديد على الهواء مباشرة في الاجتماع الذي حضره غالبية أعضاء مجلس الإدارة في مقدمتهم أجك\ جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وعدد من مسئولي الادارات بالنادي.