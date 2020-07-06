شكرا لقرائتكم مروة عيد عبد الملك محترفة يد نيس الفرنسي تعلن إصابتها بكورونا وتعافيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مروة عيد عبد الملك محترفة كرة اليد فى صفوف نادى نيس الفرنسي، عن إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها منه، وذلك عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، بعد اكتشاف الإصابة بالصدفة .

وعلقت مروة عيد على صفحتها كالتالى: أنا جالى #كورونا

مفيش يا سيدى النهاردة الصبح عملنا المسحة وتحليل الأجسام المضادة قبل بداية الموسم زى كل الناس وفجأة ع الساعة 4العصر الو ايوه انتى التحليل بتاعك طلع " ايجابى " مكدبش عليك الدنيا فجأة بقت لونها اسود ف عيونى بس قومت اتوضيت وصليت ركعتين شكر لله معرفش الهدوء دة جالى منين الفكرة كلها كانت ازاى هقول ل امى انا عندى كورونا وانا ف فرنسا لوحدى دى لوحدها موال ده اللى فارقلى مكدبش عليكم احساس صعب قوى انك بتواجه شبح العالم كلة يأس منه ومحدش عارف يعالجه وانا مش بالقوة دى اللى يعرفنى كويس يعرف انى بخاف ع نفسى قوى، ساعة زمن عدت عليا وكأنها سنين ما بين ازاى هواجة المرض دة لوحدى ف غربة تليفونات كتير قوى يمين وشمال اسبوعين عزل ومتخرجيش انتى فين خلى بالك وفجأة طب استنى نتيجة المسحة كمان ساعة هى اللى هتأكد وفجأة شعاع نور بيقولك لا استنى كدة ده تحليل اجسام مضادة ايجابية والمسحة الحمد لله سلبية يعنى انتى كان عندك كورونا وخفيتى منها ودى اجسام مضادة كمية عياط رهيبة عياط فرحة عجيبة!!!، افتكرت آخر مداخلة ليا كانت مع ك/سيف زاهر وقت الحظر قولتله ساعتها انى عندى شويه برد اتاريهم مكنوش شوية برد تؤتؤ دى كانت كورونا والحمدلله عديت منها ع خير كانوا اسبوعين صعبين قوى بس عدوا بكرم ربنا بس وفضله، فجأة القلق اتقلب ل فرحة وانتصار ولا كأنى اخدت بطولة هى بطولة فعلاً انك تنتصر ع مرض راعب العالم كلة وانت مش عارف دة من رحمة ربنا انى مكنتش اعرف انها كورونا مش مش مجرد برد وجالى تؤ دى كورونا من 3 شهور.

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"إحنا حرفياً ملناش يد ف اى حاجة بتحصل لنا "

إحنا عايشين بستر ربنا ولطفه وكرمه ربنا كبير قوى، يارب متعيشوش الساعة اللى انا عشتها دى خوف ورعب من مجهول ومصير محدش عارفة الحمدلله انا كنت شايله هم امى بس ربنا يبعد عنها وعنكم كل شر ويشفى كل مريض، الله يخليكم خلى بالكم من نفسكم الخوف من مجهول احساس يقهر ويوجع حافظوا على بيوتكم واهاليكم ربنا ينجينا جميعاً الحمدلله عدت على خير..ربنا يشفى كل مريض ويحفظنا ويحفظكم..لسه ف العمر باقية دعواتكم.



