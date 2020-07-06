شكرا لقرائتكم السويسرى فايلر إجازة غدا الثلاثاء من تدريبات الأهلى لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل السويسرى رينيه فايلر على إجازة إجبارية غداً الثلاثاء بعد وصوله القاهرة برفقة مساعدة بينكيل، تمهيداً لقيادته تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعدما قضى إجازة فى بلاده استغرقت ما يقرب من 25 يوماً، حيث غادر فايلر ومساعده بينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء.

واستقبل رينيه فايلر كل من سمير عدلي المدير الاداري والدكتور عمرو محب مترجم الجهاز الفني للمارد الأحمر واللذين أنهيا كافة إجراءات وصوله من مطار القاهرة بالإضافة الى مقر اقامته بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

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ولن يقود فايلر تدريبات الأهلى قبل اجراء مسحة كورونا وفقاً لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة، حيث من المقرر أن لا يختلط المدرب السويسرى بلاعبى الأهلى قبل ظهور نتيجة مسحته، وعاد فايلر للقاهرة عبر الخطوط الفرنسية لعدم وجود طائرات قادمة من سويسرا خلال اليومين الحاليين فاضطر المدير الفنى للعودة عبر الخطوط الفرنسية بعدما يستقبل قطاراً من سويسرا إلى فرنسا، وذلك فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء، وذلك بعدما قام بتغيير رحلته الأولى والتى كان من المفترض وصولها فى تمام العاشرة والنصف مساء.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.