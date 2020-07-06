سيد عبد الحفيظ: فايلر سيجرى مسحة كورونا الأربعاء استعدادا لعودة التدريبات

شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: فايلر سيجرى مسحة كورونا الأربعاء استعدادا لعودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى وصل إلى القاهرة مساء اليوم وتم التواصل معه من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بعودته استعدادا لقيادة تدريبات الفريق واستكمال المشوارين المحلى والأفريقي.
أضاف عبد الحفيظ: فايلر سيجرى مسحة كورونا بعد غدٍ الأربعاء من أجل الاطمئنان على سلامته كما حدث مع جميع افراد الجهاز الفنى والإدارى والعاملين وكذلك لاعبى الفريق، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل لإتمام هذا الأمر من أجل الاطمئنان على سلامته.
وأوضح مدير الكرة أن فايلر سيبدأ فى قيادة تدريبات فريق الكرة فور ظهور نتيجة المسحة التى سيخضع لها وذلك من أجل الاطمئنان على سلامته وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.
وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.
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