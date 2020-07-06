شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: فايلر سيجرى مسحة كورونا الأربعاء استعدادا لعودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى وصل إلى القاهرة مساء اليوم وتم التواصل معه من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بعودته استعدادا لقيادة تدريبات الفريق واستكمال المشوارين المحلى والأفريقي.

أضاف عبد الحفيظ: فايلر سيجرى مسحة كورونا بعد غدٍ الأربعاء من أجل الاطمئنان على سلامته كما حدث مع جميع افراد الجهاز الفنى والإدارى والعاملين وكذلك لاعبى الفريق، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل لإتمام هذا الأمر من أجل الاطمئنان على سلامته.

وأوضح مدير الكرة أن فايلر سيبدأ فى قيادة تدريبات فريق الكرة فور ظهور نتيجة المسحة التى سيخضع لها وذلك من أجل الاطمئنان على سلامته وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.