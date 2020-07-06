شكرا لقرائتكم صفقات اليد تتواصل.. الأهلى ينهى اتفاقه مع عمر ياسين لاعب السد القطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادى الأهلى، مع عمر ياسين لاعب اليد فى الفريق سابقا على استعادته فى صفوف النادى الأحمر بداية من الموسم الجديد بعد إنهاء فترة احترافه فى السد القطرى، على أن يوقع العقود عقب الوصول إلى القاهرة لظروف الطيران .

وخاض عمر ياسين مؤخرا رحلة احتراف عربية أوروبية فى رومانيا وقطر عقب الرحيل من صفوف طلائع الجيش قبل العودة إلى بيته الأهلى مجددا .

ويأمل النادى الأهلى في تصحيح أوضاع فريق كرة اليد الأول بالنادى فى الموسم الجديد من أجل استعادة البطولات الغائبة طوال الفترة الماضية، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى، وذلك عن طريق تغيير الجهاز الفنى أو التعاقد مع نجوم شابة لتدعيم الفريق.

Advertisements

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع طارق محروس المدير الفنى الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على العودة لقيادة الأهلى فى المرحلة المقبلة، حيث تولى المهمة بالفعل بعدما وجه مجلس إدارة النادى الأهلى الشكر للسويدى لأولا ليندجرين المدير الفنى للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التى تولى فيها المسئولية .

فيما نجح الأهلى فى ضم محسن رمضان لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد وهداف منتخب الشباب لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد الحصول الاستغناء الخاص باللاعب من نادى هليوبوليس، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادى مضر السعودى، حيث أتم النادى كافة الاتفاقات الخاصة بالحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد ولمدة أربعة مواسم على أن يتم قيده بقائمة الفريق فور فتح باب الانتقالات للموسم الجديد.