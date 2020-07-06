شكرا لقرائتكم وكيل أزارو: الأهلى منح المهاجم المغربي حرية تحديد مصيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جون إداورد وكيل المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والمعار إلى نادى الاتفاق السعودى إن إعارو اللاعب انتهت يوم 30 يونيو الماضى موضحا أن مسئولي الأحمر لهم مبالغ لم يحصلوا عليها حتى ألان من قيمة الإعارة.

قال وكيل أزارو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق:" وليد أزارو متواجد في السعودية وهناك مفاوضات شبه يومية مع الأهلى لتمديد الإعارة".

تابع جون إداورد :" الأهلى منح أزارو الحرية في تقرير مصيره خاصة أن اللاعب يمتلك عروضا خارجية من أكثر من نادي".

وكانت تقارير مغربية كشفت أن ازارو فى أزمة كبيرة بعد قرار رينيه فايلر بعدم الموافقة على انضمام اللاعب لصفوف الأحمر عقب انتهاء الإعارة مع النادى السعودى.

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وأكدت صحيفة "المنتخب " المغربية، أن أزارو قرر مقاطعته التدريبات مع ناديه، ويعيش حاليا مع أحد أصدقائه من المغاربة المقيمين بالسعودية، ويأتى قرار مقاطة أزارو للتدريبات بسبب الخصم الذى طال جزءا كبيرا من راتبه بـ50%.

قالت الصحيفة إن إدارة نادى الاتفاق السعودى أعلنت رفضها دفع مبلغ 16 مليون جنيه لإدارة الأهلي، من قيمة مستحقات إعارتها لوليد أزارو من الفريق المصري، وذلك بسبب رفض اللاعب خوض التدريبات كما يشترط النادى السعودى على وليد أزارو التوقيع على تمديد فترة إعارته حتى نهاية الموسم الجاري، تماشيا مع قرارات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

أشارت الصحيفة إلى أن أزارو يعارض بقوة تخفيض راتبه وأيضا تمديد فترة إعارته للإتفاق، بينما يبحث عن إنهاء إعارته من أجل التوقيع لفريق آخر، خاصة أنه بحسب لوائح الاتحاد السعودى لكرة القدم، فإن أى لاعب غير سعودى يرفض تمديد فترة إعارته حتى نهاية الموسم الجارى فإنه سيحرم من اللعب لأى ناد سعودي.

ويحاول الأهلى خلال الأيام الحالية إيجاد حل لأزمة وليد أزارو، خاصة أن الاتفاق يرغب فى الاستفادة من جهود اللاعب الفترة المقبلة فى الدورى السعودى الذى سيعود يوم 4 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.