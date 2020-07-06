شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن عن مواعيد بدء التدريبات بقطاع السباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أشرف فهمي رئيس جهاز قطاع السباحة بنادى الزمالك عن مواعيد بدء التدريبات بقطاع السباحه بالفرق والأكاديميات بداية من غد الثلاثاء وفقا للمواعيد المحددة مع المدربين .

وأضاف فهمى لموقع الزمالك الرسمى أنه سيتم فتح باب الاشتراك لمدارس السباحه عن شهر يوليو بدءا من الغد أيضا من الساعه الرابعه عصرا وحتى الثامنه مساء يوميا ما عدا يوم الجمعه.

Advertisements

ومن المقرر أن تبدأ مواعيد تدريبات مدارس السباحه يوم الإثنين 13 من يوليو أيام: السبت والإثنين والأربعاء أو أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعه الرابعه عصرا وحتى الثامنه مساء، على أن يختار المتدرب ساعة واحدة فقط .

فيما منح مجلس إدارة الزمالك مهلة جديدة لمدة خمسة أيام لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى لسداد الاشتراكات ومن لم يسدد سيتم إلغاء عضويته وعمل عضوية جديدة بـ 250 ألف جنيه، وكشف مرتضى منصور رئيس النادى فى فيديو بثه قناة الزمالك :" العضوية الجديدة لنادى الزمالك قيمتها 250 ألف جنيه ومهلة 5 أيام لسداد الاشتراكات سيتم إلغاء العضوية إذا لم تسدد"، وكان رئيس الزمالك قد منح الجمعية العمومية مهلة لسداد الاشتراكات دون تطبيق غرامة بعد انتهاء مواعيد السداد الرسمية فى الأول من يوليو الجاري.

من ناحية اخرى أكد مسئولو نادى الزمالك للاعبى الفريق الأول لكرة القدم انه سيتم صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقا، وقال مصدر داخل الفريق ان إدارة النادى أبلغت اللاعبين اليوم بصرف المستحقات الأسبوع الجارى وفى أغلب التوقعات سيكون الصرف قبل يوم الاثنين المقبل، على ان يتم إيداع مستحقات اللاعبين فى حساباتهم البنكية.