شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى ينعى الراحل محمد سعيد العصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر، بيانا نعى خلاله الراحل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية مساء اليوم.

وجاء نص البيان: "ينعى مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى ببالغ الحزن والأسى السيد الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والذى فاضت روحه إلى بارئها مساء اليوم اللهم اغفر له وارحمه ولقنه حجته وثبته عند السؤال يا رب العالمين وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وألهم الله تعالى أهله وذويه الصبر والسلوان" وفى وقت سابق، نعى دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية عصر اليوم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الفريق محمد العصار كان من أكبر المساهمين فى تطوير البنية التحتية الإنشائية على مستوى القطاعين الشبابى والرياضي، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من مشروعات الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي. ويتقدم صبحى نيابة عن جميع العاملين بوزارة الشباب والرياضة، بخالص العزاء لأسرة الفريق الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفره ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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ونشر وزير الرياضة على صفحته: "رحمة الله على الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، رجل تعلمت منه الكثير تعلمت منه حب الوطن والانتماء إليه وتعلمت منه التفانى فى العمل ولآخر لحظة فى عمره يعمل بجِد واجتهاد وتعلمت منه الصبر فى اللحظات والمواقف الصعبة والثقة واليقين بالله فى النجاح دائمًا.

وأذكر سيادته قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر وقبل البدء بايام وفى إجازة العيد يحضر بنفسه وقد كان مصابًا بكسر فى يده لمتابعة إنجاز الأعمال باستاد القاهرة حيث كانت وزارة الإنتاج الحربى أحد الجهات التى تقوم بتطوير الاستاد للظهور بالمظهر المشرف الذى ظهر عليه أثناء وبعد البطولة.. وداعًا للفريق محمد العصار الأخ الأكبر والمعلم، نسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة والجنة ولأهلكم وللقوات المسلحة ولوطننا الصبر والسلوان".