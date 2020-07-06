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سواريز على بعد خطوة واحد من تحقيق رقم جديد بين هدافي برشلونة

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جدة - عمرو شويل أصبح النجم الأوروجوايانى لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسبانى، على بعد هدف وحيد من الإنفراد بالمركز الثالث في قائمة أفضل هدافى الفريق الكتالونى على مر العصور، بعدما أصبح يملك اللاعب صاحب 33 عاما 194 هدفا في جميع البطولات خلال مشاركته في 205 مباراة بقميص البارسا منذ انضمامه قادما من صفوف الإنجليزي في صيف عام 2014.

 

ووصل سواريز لهدفه رقم 194 في شباك فياريال، بالمباراة التي حسمها برشلونة لصالحه بنتيجة 4-1، مساء أمس، الأحد، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من "الليجا".

 

ويتقاسم سواريز حاليا المركز الثالث لأفضل الهدافين التاريخيين للبارسا مع لاديسلاو كوبالا، برصيد 194 هدفا، حيث جاءت قائمة أفضل 10 هدافين كالتالى..

 

النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى 630 هدفا

 

سيزار ألفاريز 232  هدفا

 

لويس سواريز 194 هدفا

 

لاديسلاو كوبالا 194  هدفا

 

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 جوزيه ساميتير 184  هدفا

 

جوسيب إسكولا 167  هدفا

 

 باولينو ألكانتارا 143  هدفا

 

 صامويل إيتو 130  هدفا

 

البرازيلى ريفالدو 130  هدفا

 

ماريانو مارتن 128  هدفا

 

 

 

يذكر أن برشلونة يأتى فى المركز الثانى، بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 73 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط، عن غريمه التقليدى ، المتصدر برصيد 77 نقطة.

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