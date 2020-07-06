شكرا لقرائتكم سواريز على بعد خطوة واحد من تحقيق رقم جديد بين هدافي برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح النجم الأوروجوايانى لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسبانى، على بعد هدف وحيد من الإنفراد بالمركز الثالث في قائمة أفضل هدافى الفريق الكتالونى على مر العصور، بعدما أصبح يملك اللاعب صاحب 33 عاما 194 هدفا في جميع البطولات خلال مشاركته في 205 مباراة بقميص البارسا منذ انضمامه قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2014.

ووصل سواريز لهدفه رقم 194 في شباك فياريال، بالمباراة التي حسمها برشلونة لصالحه بنتيجة 4-1، مساء أمس، الأحد، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني "الليجا".

ويتقاسم سواريز حاليا المركز الثالث لأفضل الهدافين التاريخيين للبارسا مع لاديسلاو كوبالا، برصيد 194 هدفا، حيث جاءت قائمة أفضل 10 هدافين كالتالى..

النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى 630 هدفا

سيزار ألفاريز 232 هدفا

لويس سواريز 194 هدفا

لاديسلاو كوبالا 194 هدفا

Advertisements

جوزيه ساميتير 184 هدفا

جوسيب إسكولا 167 هدفا

باولينو ألكانتارا 143 هدفا

صامويل إيتو 130 هدفا

البرازيلى ريفالدو 130 هدفا

ماريانو مارتن 128 هدفا

يذكر أن برشلونة يأتى فى المركز الثانى، بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 73 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط، عن غريمه التقليدى ريال مدريد، المتصدر برصيد 77 نقطة.