شكرا لقرائتكم ليفانتي يتعادل مع ريال سوسييداد في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة ليفانتي مع ضيفه ريال سوسييداد يوم الاثنين في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم سوسييداد بهدف عن طريق ألكسندر إيساك في الدقيقة 12 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك خوسي لويس موراليس التعادل لليفانتي. ورفع سوسييداد رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع مقابل 43 نقطة لليفانتي في المركز الثاني عشر.

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