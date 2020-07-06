شكرا لقرائتكم "رباعية فياريال" تعيد الثقة في قدرات سيتيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجاوز برشلونة آثار أسبوع صعب أثر على مكانة مدربه كيكي سيتيين عبر فوزه المذهل خارج أرضه 4-1 على فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد ليثبت المدرب البالغ عمره 61 عاما أن قدراته لا تزال جيدة.

وربما لا يكفي العرض الرائع لبرشلونة في منع ريال مدريد من الفوز بلقب الدوري حيث يتقدم بفارق أربع نقاط على النادي الكتالوني قبل أربع مباريات على النهاية لكنه كان كافيا لاكتساب سيتيين ثقة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وقال بارتوميو لشبكة "موفيستار" الإسبانية التلفزيونية: رأينا ديناميكية برشلونة الذي صنع الكثير من الفرص وبدا كأنه منافس حقيقي على اللقب، سنقاتل حتى نهاية الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ولم يكن سيتيين الخيار الأول للنادي لخلافة إرنستو فالفيردي في يناير الماضي، وتم التشكيك في بقائه بمنصبه بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة على اللقب بتعادله مع إشبيلية وسلتا فيغو وأتلتيكو مدريد.

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وتسبب افتقاده لخبرة التعامل مع غرفة ملابس فريق مثل برشلونة يضم العديد من اللاعبين أصحاب الطراز العالمي والشخصيات القوية وكذلك دفعه بالمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام أتلتيكو في تعرضه للانتقادات.

لكن قدرته على جعل الفريق يقدم أداء جذابا ومثيرا حقا أمام فياريال دفعت بارتوميو لرفض تقارير تحدثت عن وجود خلاف بين المدرب واللاعبين، إذ رد الرئيس قائلاً: أدرك أنه كانت هناك شائعات لكنها غير صحيحة تماما، كيكي يتمتع بمساندة تامة من اللاعبين ومديري النادي ويؤدي مهمته بشكل رائع.

وشهد العرض الرائع لبرشلونة تغييرات فنية من سيتيين الذي وضع غريزمان إلى جوار لويس سواريز في الهجوم مع وجود ليونيل ميسي كصانع لعب عكس المباريات الأخيرة حيث كان أنطوان يلعب في الجانب الأيسر.

وأوضح سيتيين: أشعر برضا تام عن الأداء وأثق في أن اللاعبين لديهم نفس الشعور لأنهم قدموا مباراة رائعة وأمتعوا أنفسهم، أود تقديم هذا الأداء في كل مباراة لكن هذا ليس علما دقيقا، صحيح أن كل مباراة مختلفة لكن اليوم فعلنا كل شيء بشكل صحيح.