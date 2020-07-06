رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف عن مؤامرة ريال مدريد مع «تقنية الفار» للفوز بـ «الليجا»

حمّل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، ريال مدريد، ورئيسه فلورنتينو بيريز، مسئولية الجدل المثار حول أداء الحكام في "الليجا".

وقال تيباس، في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، إن رئيس نادي ريال مدريد تحدّث في مكالمة طويلة مع رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، للشكوى من تقنية "الفيديو".

وأضاف تيباس، خلال حديثه "أن يتحدث رئيس ناد مهم مثل ريال مدريد لمدة 20 دقيقة مع روبياليس بعد مباراة، لا أعتقد أن هذه المكالمة تليق بالتعامل مع التحكيم أو بشكل عام".

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وأثارت تلك التصريحات الشكوك بشأن انحياز التكنولوجيا لفريق ريال مدريد هذا الموسم.

وتابع: "ربما فرض هذا ضغطاً على الحكام والفار، يجب أن نبعد الحكام عن الجدل قدر المستطاع، لذا فإن حديث رئيس الريال عن الفار ليس أفضل شيء".

وأضاف رئيس رابطة الليجا: ”يجب جعل التحكيم أقل مشاركة في الجدل، وبالطبع إذا أعلنا وقلنا إننا تحدثنا مع رئيس ريال مدريد عن تقنية الفيديو، فهذا ليس بالأمر الجيد“.

ويعتبر أنصار فريق برشلونة والصحف الكتالونية تصريحات تيباس شهادة صريحة على انحياز الحكام لريال مدريد هذا الموسم، فيما يتهم أنصار "الملكي" رئيس رابطة الليجا بالتضليل.