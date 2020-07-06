وكيل أزارو يكشف موقفه من الاستمرار مع الاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

أكد جون إدوارد وكيل اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار إلى الاتفاق السعودي أن هناك مفاوضات جارية حالياً لمد فترة الإعارة حتى نهاية الموسم.

وفي تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون تايم سبورتس 2 قال جون إدوارد :"هناك اتصالات يومية مع نادي الاتفاق السعودي لتمديد عقد إعارة اللاعب لمدة شهرين فقط حتى انتهاء الموسم الجاري".

وكان وليد أزارو قد رحل إلى صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة في يناير الماضي بينما تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي بدلاً منه.

Advertisements

وأضاف وكيل أزارو :"أزارو لم ينقطع عن تدريبات الاتفاق مثلما تردد، عقد اللاعب انتهى يوم 30 يونيو الماضي، والمفاوضات حالياً لتمديد الإعارة شهرين".

وتابع وكيل اللاعب المغربي :"يجب أن يتفق الأهلي ونادي الاتفاق أولاً على تمديد الإعارة، لكن الأهلي لديه مبالغ مالية سابقة لم تُحصل في الصفقة، ثم بعد ذلك يتفق النادي السعودي مع أزارو حول راتبه وفقاً لما قرره الاتحاد الدولي".

وأنهى إدوارد :"النادي الأهلي لم يتحدث عن عودة وليد أزارو حالياً، كل ما في الأمر أن النادي الأحمر يبحث عن راحة اللاعب سواء بتمديد الإعارة مع الاتفاق أو العودة من جديد للقاهرة".