قناة الزمالك: سيتم العمل فوراً في استاد 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قالت قناة الزمالك إن مسؤولي النادي الأبيض عقدوا خمسة اجتماعات مع الشركة المصممة والمنفذة بفرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر.
وعرضت قناة الزمالك لقطات لاجتماع قالت إنه بين الشركة المصممة والمنفذة في حضور أعضاء مجلس إدارة الأبيض.
وكشفت القناة أن التصميم النهائي عُرض على مجلس الإدارة، وسيتم البدء فوراً في العمل عقب الموافقة بواسطة شركة وطنية.
ووفقاً للقطات، فإن النادي الجديد يضم استاد ومنطقة ترفيه ومجمع حمام سباحة وفندقاً ومجموعة من الملاعب وأماكن اانتظار.
وأشارت القناة إلى أن الاجتماعات ترد على ما ذُكر حول سحب الأرض المخصصة للنادي من جهاز مدينة 6 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة الزمالك: سيتم العمل فوراً في استاد 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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