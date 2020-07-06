قناة الزمالك: سيتم العمل فوراً في استاد 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت قناة الزمالك إن مسؤولي النادي الأبيض عقدوا خمسة اجتماعات مع الشركة المصممة والمنفذة بفرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وعرضت قناة الزمالك لقطات لاجتماع قالت إنه بين الشركة المصممة والمنفذة في حضور أعضاء مجلس إدارة الأبيض.

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وكشفت القناة أن التصميم النهائي عُرض على مجلس الإدارة، وسيتم البدء فوراً في العمل عقب الموافقة بواسطة شركة وطنية.

ووفقاً للقطات، فإن النادي الجديد يضم استاد ومنطقة ترفيه ومجمع حمام سباحة وفندقاً ومجموعة من الملاعب وأماكن اانتظار.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماعات ترد على ما ذُكر حول سحب الأرض المخصصة للنادي من جهاز مدينة 6 أكتوبر.