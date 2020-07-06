بالفيديو.. اشتباك بين لاعبيّ توتنهام في مواجهة إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

اشتبك الثنائي هوجو لوريس وسون هيونج مين لاعبا نادي توتنهام، عقب انتهاء الشوط الأول من لقاء الفريق ضد إيفرتون اليوم، الإثنين، بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وفور إطلاق صافرة انتهاء الشوط الأول مباشرة، توجه لوريس إلى سون بحديث شديد اللهجة، مما أدى إلى غضب اللاعب الكوري تجاه تصرف قائده.

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وبحسب ما ذكره مراسل قناة بي إن سبورتس، فإن الاشتباك جاء بسبب معاتبة لوريس لسون على سوء التغطية في أحدى فرص إيفرتون.

ونقلت كاميرات البث التليفزيوني الاشتباك، قبل أن تلتقط مصافحة بين الثنائي نفسه في ممر غرف خلع الملابس، قبل بداية الشوط الثاني مباشرةً.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول من اللقاء شهد تفوق توتنهام بهدف نظيف على إيفرتون.