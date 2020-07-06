خاص.. كواليس مفاوضات ماديرا مع أسامة جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
أكد مصدر مقرب من أسامة جلال، مدافع نادي إنبي، أن الرغبة الأولى للاعب تتمثل في الاحتراف الخارجي بأوروبا، كاشفًا كواليس مفاوضات نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي لضمه.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المفاوضات مع ناسيونال ماديرا في مراحل متطورة وتسير بشكل جيد مع مدافع منتخب مصر الأولمبي.
وأضاف أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيصل عرض رسمي لإنبي لحسم الصفقة، مؤكدا تمسك النادي البرتغالي بالحصول على خدمات اللاعب.
وأوضح: "العرض سيكون على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وربما يُوضع به شرط نية البيع".
وأتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن إدارة إنبي لم يكن لديها أي مانع في فكرة احتراف أسامة جلال خلال الفترة المقبلة.
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