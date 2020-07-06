الأهلي: فايلر يجري مسحة كورونا الأربعاء.. ويقود التدريبات بعد النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وصول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين، مؤكدا أنه سيجري مسحة "كورونا" يوم الأربعاء قبل الانتظام في التدريبات.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "تم التواصل مع فايلر من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بعودته استعدادا لقيادة تدريبات الفريق واستكمال المشوارين المحلي والإفريقي".

وأضاف عبدالحفيظ: "فايلر سيجري مسحة كورونا بعد غد الأربعاء من أجل الاطمئنان على سلامته كما حدث مع جميع افراد الجهاز الفني والإداري والعاملين وكذلك لاعبي الفريق، وهناك تنسيق كامل لإتمام الأمر".

وأوضح مدير الكرة أن فايلر سيبدأ في قيادة تدريبات الفريق فور ظهور نتيجة المسحة التي سيخضع لها في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحفاظ على سلامة الجميع بالفريق.