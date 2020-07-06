سيميوني: ريال مدريد يحصل على ركلات الجزاء لأنه يهاجم أكثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دافع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن تقنية الفيديو "VAR" والفريق الجار ريال مدريد، المتهم بالاستفادة من قرارات التحكيم في بطولة الدوري الإسباني.

وقال سيميوني، في المؤتمر الصحفي لمباراة سيلتا فيجو المقرر إقامتها غدا الثلاثاء: "تقنية الفيديو تسلط الضوء على كل شيء، قبل ظهور VAR لم ندرك كل ما يمكننا رؤيته".

وأضاف: "هناك أشخاص يديرون VAR ويمكن أن يكونوا مخطئين، ولكن ليس لدي شك في نزاهته وأرى أنه عادل ويعطي الجميع حقهم".

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وتابع: "كان هناك الكثير من الحديث مؤخرًا عن ريال مدريد، لكن من الطبيعي أن يحصل على ركلات الجزاء لأن يهاجم أكثر".

وأتم المدير الفني للروخي بلانكوس تصريحاته قائلا: "أعتقد أن VAR لا يزال بحاجة إلى التحسن، ولكن بشكل عام يسلط الضوء على الكثير".

يُذكر أن ريال مدريد حقق سبعة انتصارات متتالية في الليجا وفاز في آخر مباراتين أمام خيتافي وأتلتيك بيلباو بفضل ركلات الجزاء، ليتصدر الجدول بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة.