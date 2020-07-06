المقاولون لمصراوي: لم نطلب ضم أي لاعب من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن إدارة ناديه لم تناقش عماد النحاس مدرب الفريق حول صفقات الموسم الجديد.

وأشار عادل في تصريحات خاصة ليلاكورة إلى أن كل ما تردد حول تفاوض المقاولون مع لاعبين من النادي الأهلي في الفترة الحالية ليس له أساس من الصحة.

واضاف عادل :"جميع لاعبي الاهلي إضافة كبيرة ومميزة لاي فريق ولكن في النهاية النحاس لم يطلب احد".

وأنهى محمد عادل :"من الوارد ان نطلب لاعبين من الاهلي ولكن هذا حديث مبكرا جدا في الفترة الحالية".