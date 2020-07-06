بالصور.. فايلر يصل القاهرة بعد انتهاء إجازته.. وينتظر المسحة الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمًا من سويسرا عن طريق العاصمة الفرنسية باريس، عقب انتهاء إجازته مع أسرته.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول السويسري فايلر، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة.

وعقب وصوله على رحلة مصر للطيران رقم 800، القادمة من العاصمة الفرنسية باريس، وخرج فايلر وسط ركاب الرحلة واضعًا الكمامة الطبية في إطار تنفيذ تعليمات المطار وشركات الطيران للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح مصدر في الأهلي ليلا كورة، أن رينيه فايلر سينتظر ظهور نتيجة فحص المسحة الطبية لفيروس كورونا، ليباشر عمله مع باقي الجهاز الفني للأهلي.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق استئناف بطولة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل.