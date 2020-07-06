تقارير: اهتمام ثنائي تركيا بضم تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن نادي باشاك شهير التركي يعد من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي.
ووفقًا لما ذكرته قناة يورو سبورت الفرنسية، فإن باشاك شهير انضم إلى جالاتا سراي في الاهتمام بضم الجناح المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويعد باشاك شهير هو متصدر الدوري التركي قبل أربع جولات من نهايته، برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين عن طرابزون سبور الذي يحل في المرتبة الثانية.
وأوضحت القناة، أن بشكتاش وفناربخشة التركيان لم يظهرا الاهتمام الكبير بالتعاقد مع تريزيجيه حتى الآن، مقارنة بما يبدو من جالاتا سراي وباشاك شهير.
واختتمت القناة تقريرها بالإشارة إلى أن هبوط أستون فيلا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي -إذا حدث- قد يسهل من تفاوض الأندية التركية لضم اللاعب المصري.
الجدير بالذكر أن تقارير تركية سابقة كانت قد أشارت لوجود اهتمام من جانب جالاتا سراي وبشكتاش بالتعاقد مع تريزيجيه.
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