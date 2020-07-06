مصدر في الأهلي يكشف لمصراوي موعد قيادة فايلر للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر داخل الأهلي، موعد وصول المدير الفني السويسري رينيه فايلر مدرب فريق الكرة بالنادي، مشيرا إلى أن الساعات المقبلة ستشهد وصوله قادما من باريس.

وقال المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي:" فايلر سيصل للقاهرة من باريس لعدم وجود طيران مباشر من سويسرا".

وأوضح، أن رينيه فايلر سيعود إلى القاهرة الليلة، وبصحبته مخطط الأحمال البدنية للأهلي بينيكل، على أن يخضعان لإجراء المسحة الطبية مساء الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أن رينيه فايلر سينتظر ظهور نتيجة فحص المسحة الطبية لفيروس كورونا، ليباشر عمله مع باقي الجهاز الفني للأهلي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق استئناف بطولة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل.