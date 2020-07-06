الشباب السعودي يتعاقد مع الكاميروني ليندر تاوامبا

أنهت إدارة نادى الشباب السعودي تعاقدها مع الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تصريحات قناة رياضية ٢٤ بأن تاوامبا،توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الشباب للانضمام إليه في الموسم الرياضي الجديد 2020-2021. أضافت أن الصفقة انتهت تمامًا والمهاجم الكاميروني سيرتدي

قميص الفريق الشباب خلال الموسم الرياضي المقبل من المقر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة .

الجدير بالذكر أن تاوامبا لم يشارك في تدريبات التعاون منذ عودة النشاط المتوقف من مارس الماضي بحجة انتهاء عقده مع النادي في 30 يونيو . وانضم

تاوامبا صاحب ال ٣٠ عاما إلى صفوف التعاون موسم 2018 قادماً من بارتيزان الصربي،وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 3.5 مليون يورو على الأقل.

شارك مع التعاون في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-2019.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر. يحتل نادي الشباب المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٢ نقطة.