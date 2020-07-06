اللجنة الأولمبية تنعي وفاة الفريق العصار

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وتوفي الفريق محمد العصار، اليوم الاثنين عن عمر يناهز الـ 74 عامًا بعد صراع مع المرض.

وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وجميع العاملين وأسرة الحركة الأولمبية بمزيد من الحزن والأسى وفاة سيادة الفريق محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الحاصل على وشاح

النيل و الذي وافته المنية بعد تاريخ حافل من الأعمال الوطنية البارزة التي قدمها سيادته لمصرنا الغالية بكل تفاني وإخلاص خلال خدمة سيادته بالقوات المسلحة المصرية فكان الفقيد رحمه الله احد العناصر الأساسية و الهامه بسلاح المهندسين وبطل من ابطال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة وما بذله سيادته من مجهودات كبيرة أثناء شغله عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء أحداث الخامس والعشرون من يناير عام ٢٠١١ في ظل الفترة العصيبة التي مر بها الوطن وقدم سيادته مثالا وطنيا يحتذي به أثناء ثورة الثلاثين من يونيه التي تعد الحدث الفارق في تاريخ مصرنا الحبيبه.

وإذ تتقدم اللجنه الأولمبية المصرية لفخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس الوزراء والقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية وأسرة الفقيد الغالي ومصرنا الغالية بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون