"اليجري" يتحدث عن محطة رونالدو المقبلة وشروط عودته للتدريب

توقع المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم ماسيمليانو أليجري، استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع "اليوفي" لسنوات عديدة.

وقال أليجري 52 عاما في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أرى بأنه سيستمر مع يوفنتوس لفترة طويلة، لن يرحل كما يدعي البعض، هذا واضح من أدائه منذ اليوم الأول".

واعترف أليجري بأنه تلقى اتصالا

من ريال مدريد لتولي تدريبه قبل عامين ولكن كان لديه عقد مع يوفنتوس وشعوري بالتفاني والإخلاص تجاه النادي وجماهيره وقال الإيطالي: "لقد أخذت الراحة اللازمة التي أحتاجها، وأصبحت مستعدا للعودة من جديد للتدريب واستمتعت برفقة أسرتي داخل مدينتي في ليفورنو مع أصدقائي القدامى".

وشدد على انه لايهتم كثيرا بالمكان التدريبي بقدر ان يكون نادى طموح في المنافسة والفوز وحصد البطولات. وتولى ماسيمليانو أليجري منصب المدير الفني ليوفنتوس صيف 2014، وقاده إلى الفوز بلقب بطل الدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر الإيطالي مرتين، قبل مغادرته في عام 2019، ليتولى ماوريسيو ساري المهمة خلفا له.

ولم يشغل أليجري بعدها أي منصب آخر رغم رغبة العديد من الأندية الأوروربية بالتعاقد معه.