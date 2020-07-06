عبدالحفيظ: فايلر جاهز لاستكمال المشوار مع الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصل إلي القاهرة مساء اليوم وتم التواصل معه من أجل الاطمئنان علي كافة الأمور الخاصة بعودته استعدادا لقيادة تدريبات الفريق واستكمال المشوارين المحليوالإفريقي.
وأضاف عبد الحفيظ أن فايلر سيجري مسحة كورونا بعد غدٍ الأربعاء من أجل الاطمئنان علي سلامته كما حدث مع جميع افراد الجهاز الفني والإداري والعاملين وكذلك لاعبي الفريق مؤكدًا أنهناك تنسيق كامل لاتمام هذا الأمر من أجل الاطمئنان علي سلامته.
وأوضح مدير الكرة أن فايلر سيبدأ في قيادة تدريبات فريق الكرة فور ظهور نتيجة المسحة التي سيخضع لها وذلك من أجل الاطمئنان علي سلامته وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق.
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