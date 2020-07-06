بعد حادث ريبيري.. مافيا السطو المسلح تهدد استمرار النجوم في الدوري الإيطالي

اثار حادث السرقة التي تعرض له منزل النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي جدلاً واسعاً بعد أن المح لاعب بايرن ميونخ السابق لامكانية رحيله عن الفيولا بنهاية الموسم الحالي.

وباتت حوادث السرقة والسطو المسلح التي تعرض لها العديد من النجوم بالدوري الإيطالي تهدد قدرة "الكالتشيو" علي جذب المزيد من نجوم الصف الأول في كرة القدم الأوروبية.

ويكافح الدوري الإيطالي لإستعادة مكانته كأحد أقوي الدوريات علي مستوي العالم، بعد سنوات من تراجع المستوي أمام الدوريات الإنجليزية والإسبانية وحتي الألمانية.

"الوفد" ترصد أبرز الحوادث التي تعرض لها نجوم الدوري الإيطالي خلال السنوات لأخيرة في السطور التالية..

شجاعة بونوتشي

الحادث الأكثر اثارة كان من نصيب ليوناردو بونوتشي نجم فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي والذي تعرض لمحاولة سطو مسلح في عام 2012.

وتعرض بونوتشي رفقة زوجته وابنه لمحاول سطو مسلح من رجل مقنع حاول تهديده بسلاح ناري، الا أنه فوجئ برد فعل المدافع الإيطالي.

وتعامل بونوتشي بذكاء شديد مع اللص بعد أن باغته وقام بدفعه في وجهة بقوة، اثناء محاولته لسرقة ساعة يده، قبل أن يركله بعنف ويسقطه علي الارض ليهرب الرجل عن طريق دراجة بخارية.

حادث انسيني الأكثر غرابة

تعرض لورينز انسيني نجم الآزوري ولاعب فريق نابولي لحادث مشابه قبل عدة سنوات عندما تعرض لسطو مسلح اثناء قيادته لسيارته رفقة زوجته جيني.

وفوجئ انسيني أثناء قيادته لسيارته بهجوم من رجلين مسلحين لحقا به بدراجة نارية قبل ان يهدداه بسلاح ناري

واستولي اللصين على 800 يورو كانت بحوزة لاعب نابولي، بجانب

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ساعة يد ومجوهرات تخص زوجته، ثم طالباه بضرورة التسجيل في شباك فيورنتنيا قبل هروبهما من موقع الحادث.

ماركيزيو آخر الضحايا

وكان كلاوديو ماركيزيو نجم يوفنتوس المعتزل مؤخراً أحد النجوم الذين تعرضوا لحوادث مشابههبعد تعرض منزله لحادث سطو مسلح.

وقضي ماركيزيو لحظات مرعبة مع روجته بعد ان فوجئ اثناء خروجه معها من المنزلة بهجوم من رجال مسلحين اجبروه علي العودة للمنزل مرة أخري.

وأضطر ماركيزيو لتسليم كل ماتحتويه خزينة المنزل من نقود ومجوهرات تخص زوجته للصوص دون مقاومة، قبل أن يبلغ الشرطة فور مغادرة اللصوص.

نجم ميلان آخر الضحايا

وكان الإسباني سامو كاستييخو لاعب فريق ميلان آخر من تعرضوا لحوادث سرقة ، عندما استولي لصين مسلحين علي ساعة باهظة الثمن تحت تهديد سلاح ناري مطلع الشهر الماضي.

وفوجي اللاعب الإسباني اثناء قيادته لسيارته بشخصين علي دراجة بخارية يوقفاه ويوجهون له سلاح ناري ويجبرونه علي تسليم ساعته الثمينة.

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