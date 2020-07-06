توتنهام يتفوق على إيفرتون في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

أنهى نادي توتنهام هوتسبير الشوط الأول متقدما على نظيره إيفرتون بهدف نظيف، في المباراة التي تقام بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثلاثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.
هدف توتنهام جاء بشكل عكسي بعد ان سجل مايكل كينمدافع ايفرتون هدفا في مرماه في الدقيقة 24.
ويدخل نادي توتنهام المباراة محتلا المركز العاشر بترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، في حين يطارده إيفرتون في
ويضم تشكيل السبيرز كل من:
هوجو لوريس، اوريير، ايريك داير، الدرفيلد، دافيز، وينكس، سيسوكو، لو سيلسو، لوكاس مورا، سون، هاري كين.
في حين جاء تشكيل إيفرتون على النحو التالي :بيكفورد، دياني، هولجيت، كين، كولمان، دافيز، اندري جوميز، سيجورسون، ايوبي، ريتشارلسون، كالفيرت لوين.
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