فريق كرة ماء الأهلي يستأنف تدريباته

الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، بقيادة الصربي ديان جوفوفيتش، استأنف تدريباته مساء اليوم الإثنين، في إطار عودة النشاط الرياضي مجددًا، بعد فترة طويلة من التوقف منذ تفشي فيروس كورونا.

وأقيم مران الفريق وسط إجراءات احترازية مشددة، وفقًا لقرار مجلس

إدارة النادي، الذي شدد على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، للحفاظ على سلامة اللاعبين بناء على إرشادات وزارة الرياضة واتحاد السباحة.

وأكد عمرو ممدوح، المدير الإداري لكرة الماء، أن التدريبات شهدت

تطبيقًا مشددًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة الجميع، وأن ديان جوفوفيتش، المدير الفني، حرص على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل بداية المران، وشرح سياسة التدريبات الخططية والفنية المقرر اتباعها الفترة المقبلة. وأشار إلى أن اللاعبين لديهم دوافع كبيرة لتحقيق أفضل نتائج خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستمرار في حصد البطولات.